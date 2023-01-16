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Жители Башкортостана массово жалуются на качество отопления

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16 января начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент» за последнюю неделю.

В период с девятого по 15 января 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы в сфере ЖКХ (1232 обращения, +812 за неделю).

Большинство жалоб в этой сфере связано с качеством отопления (309), платой за коммунальные услуги (98) и отсутствием электричества (94).

На втором и третьем местах – вопросы дорог (809, -1241) и благоустройства (796, -667). В обоих случаях жалобы по большей части связаны с уборкой снега на дорогах и во дворах и их стало значительно меньше, так как снегопады прекратились.

Также Елена Прочаковская отметила рост обращений по теме социального обслуживания, потому что наступает период выплат социальных пособий.

Всего за неделю поступило 6123 обращения – это на 702 больше, чем неделей ранее.

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