Жители Башкортостана массово жалуются на качество отопления

В период с девятого по 15 января 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы в сфере ЖКХ (1232 обращения, +812 за неделю).

Большинство жалоб в этой сфере связано с качеством отопления (309), платой за коммунальные услуги (98) и отсутствием электричества (94).

На втором и третьем местах – вопросы дорог (809, -1241) и благоустройства (796, -667). В обоих случаях жалобы по большей части связаны с уборкой снега на дорогах и во дворах и их стало значительно меньше, так как снегопады прекратились.

Также Елена Прочаковская отметила рост обращений по теме социального обслуживания, потому что наступает период выплат социальных пособий.

Всего за неделю поступило 6123 обращения – это на 702 больше, чем неделей ранее.