В Башкортостане открыли первую в России молекулярно-генетическую лабораторию пчел

Центр по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын Солок» (Золотая Борть) получил от Минсельхоза России статус лаборатории, в которой будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции.

Раньше ни в одном другом регионе страны не проводили таких исследований, мед анализировали только по внешним признакам.

В 2022 году «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы.

«Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики.

В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел», – написал Радий Хабиров в соцсетях.