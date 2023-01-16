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В Башкортостане открыли первую в России молекулярно-генетическую лабораторию пчел

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Глава республики Радий Хабиров сообщил о запуске в республике уникального для России проекта.

vk.com/radiyhabirov

Центр по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын Солок» (Золотая Борть) получил от Минсельхоза России статус лаборатории, в которой будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции.

Раньше ни в одном другом регионе страны не проводили таких исследований, мед анализировали только по внешним признакам.

В 2022 году «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы.

«Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики.

В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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