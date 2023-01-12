В Уфе возбуждено уголовное дело из-за перебоев в энергоснабжении

В ночь с третьего на четвертое декабря 2022 года в селе Нагаево произошло аварийное отключение электроэнергии, на протяжении более чем 10 часов не была электричества в микрорайонах «Дубы», «Пионер» и «Талисман».

Кроме того, в течение всей последней недели несколько раз отключали электричество из-за обрывов линии, перегруза сети и других аварийных случаев.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следственный отдел проводит проверку и устанавливает виновных.