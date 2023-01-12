В Башкортостане с начала года резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: помидоры (10,2%), огурцы (9,9%), морковь (8,6%), картофель (7%), капуста (5,8%), свекла (5,4%) лук (4,8%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яйца (3,3%), бананы (2,7%) и сосиски (2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели детские овощные консервы (2,2%), сахар (1,5%) и детские мясные консервы (1,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.