В Уфе жильцы 8 домов останутся без воды

Холодную воду отключат в Кировском районе на период с 10.00 12 января до 9.00 13 января.

В это время будут вестись работы по врезке нового водопровода на водопроводной линии по улицам Солнечногорской и Академика Гатауллина.

Воды не будет в домах по следующим адресам:

Солнечногорская – 4, 6;

Академика Гатауллина – 5;

бульвар Назара Наджми – 7, 9, 11, 13;

Булата Имашева – 3.

Это единственные работы, запланированные «Уфаводоканалом» до конца текущей недели.