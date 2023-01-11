18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе жильцы 8 домов останутся без воды

Поделиться:

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о запланированных на эту неделю технических работах, из-за которых будет временно отключена вода в нескольких многоквартирных домах.

Холодную воду отключат в Кировском районе на период с 10.00 12 января до 9.00 13 января.

В это время будут вестись работы по врезке нового водопровода на водопроводной линии по улицам Солнечногорской и Академика Гатауллина.

Воды не будет в домах по следующим адресам:

Солнечногорская – 4, 6;

Академика Гатауллина – 5;

бульвар Назара Наджми – 7, 9, 11, 13;

Булата Имашева – 3.

Это единственные работы, запланированные «Уфаводоканалом» до конца текущей недели.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: