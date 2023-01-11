В Уфе жильцы 8 домов останутся без воды

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о запланированных на эту неделю технических работах, из-за которых будет временно отключена вода в нескольких многоквартирных домах.
Холодную воду отключат в Кировском районе на период с 10.00 12 января до 9.00 13 января.
В это время будут вестись работы по врезке нового водопровода на водопроводной линии по улицам Солнечногорской и Академика Гатауллина.
Воды не будет в домах по следующим адресам:
Солнечногорская – 4, 6;
Академика Гатауллина – 5;
бульвар Назара Наджми – 7, 9, 11, 13;
Булата Имашева – 3.
Это единственные работы, запланированные «Уфаводоканалом» до конца текущей недели.
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