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В Уфе завершены работы на месте пожара на улице Егора Сазонова

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Поздним вечером восьмого января в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Сазонова, 30а. Горел деревянный трехэтажный дом с цокольным кирпичным этажом.

Фото: МЧС

Дом выгорел полностью, в нем располагалось 15 квартир. К разбору завалов привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Сегодня, 11 января, в МЧС сообщили об обнаружении на месте пожара четвертого погибшего, личность устанавливается. Ранее за медицинской помощью обратилась женщина с болью в спине.

В 13.16 в МЧС объявили полную ликвидацию пожара в этом доме и свернули аварийно-спасательные работы.

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