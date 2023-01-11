В Уфе завершены работы на месте пожара на улице Егора Сазонова

Дом выгорел полностью, в нем располагалось 15 квартир. К разбору завалов привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Сегодня, 11 января, в МЧС сообщили об обнаружении на месте пожара четвертого погибшего, личность устанавливается. Ранее за медицинской помощью обратилась женщина с болью в спине.

В 13.16 в МЧС объявили полную ликвидацию пожара в этом доме и свернули аварийно-спасательные работы.