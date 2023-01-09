Где в Уфе пройдут крещенские купания в 2023 году?

В Уфе для традиционных крещенских купаний подготовят семь купелей:

– озеро Солдатское (Советский район, парк Якутова);

– озеро Кустаревское (Демский район);

– река Белая – возле спорткомплекса «Юность» (Кировский район);

– река Белая – возле спорткомплекса «Биатлон» (Орджоникидзевский район)

– река Белая – в створе улицы Воронежской в Нижегородке;

– река Уфа – на пляже «Берег солнца» (Октябрьский район);

– река Уфа – в районе Князевской переправы (Калининский район).

В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и городского Центра общественной безопасности. Сами купели оборудуют поручнями и лестницами. Кроме того, планируют установить палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.