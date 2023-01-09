Где в Уфе пройдут крещенские купания в 2023 году?

19 января православные отметят Крещение Господне. В этом году, как обычно, в каждом районе города будут оборудованы специальные купели, безопасные для купающихся.
ufacity.info
В Уфе для традиционных крещенских купаний подготовят семь купелей:
– озеро Солдатское (Советский район, парк Якутова);
– озеро Кустаревское (Демский район);
– река Белая – возле спорткомплекса «Юность» (Кировский район);
– река Белая – возле спорткомплекса «Биатлон» (Орджоникидзевский район)
– река Белая – в створе улицы Воронежской в Нижегородке;
– река Уфа – на пляже «Берег солнца» (Октябрьский район);
– река Уфа – в районе Князевской переправы (Калининский район).
В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и городского Центра общественной безопасности. Сами купели оборудуют поручнями и лестницами. Кроме того, планируют установить палатки с обогревом для переодевания, биотуалеты, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.
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