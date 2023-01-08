Стало известно, когда потеплеет в Уфе

По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе практически не будет, зато обещают пару солнечных дней.

Понедельник, 9 января: до -31°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -38°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 10 января: до -30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -34°, без осадков.

Среда, 11 января: до -23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -25°, без осадков.

Четверг, 12 января: до -15°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -17°, без осадков.

Пятница, 13 января: до -11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -17°, без осадков.