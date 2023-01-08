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Стало известно, когда потеплеет в Уфе

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Первая рабочая неделя 2023 года для уфимцев начнется с по-настоящему крепких морозов, но вскоре ситуация улучшится.

По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе практически не будет, зато обещают пару солнечных дней.

Понедельник, 9 января: до -31°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -38°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 10 января: до -30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -34°, без осадков.

Среда, 11 января: до -23°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -25°, без осадков.

Четверг, 12 января: до -15°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -17°, без осадков.

Пятница, 13 января: до -11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -17°, без осадков.

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