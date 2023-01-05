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Мэр Уфы пообещал принять меры в отношении управляющих компаний, которые не чистят снег

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Пятого января глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что лично обходит дворы и проверяет качество уборки снега.

vk.com/ratmir.mavliev

«Продолжаем устранять последствия снегопада. Сегодня организовали обход дворовых территорий. В первую очередь это зона ответственности управляющих организаций.

Завтра также продолжим объезд. В отношении компаний, которые игнорируют требования к содержанию дворов, будем принимать соответствующие меры», – написал Ратмир Мавлиев в соцсетях.

Ранее в мэрии сообщили о том, что за первые три дня января в Уфе выпало порядка 65% месячной нормы осадков. В связи с этим жителей призвали не оставлять свои автомобили вдоль дорог, особенно в ночное время, так как это мешает качественной уборке снега, и по возможности отказаться от дальних поездок на личном авто.

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