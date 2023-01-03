В Уфе похолодает до -33°

По прогнозу Гидрометцентра, осадки на этой неделе будут каждый день вплоть до субботы.

Среда, 4 января: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -20°, без осадков.

Четверг, 5 января: до -14°, облачно с прояснениями, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -16°, снег.

Пятница, 6 января: до -10°, облачно, снег, в ночь на субботу – -28°, небольшой кратковременный снег.

Суббота, 7 января: до -23°, облачно, без осадков, в ночь на воскресенье – -28°, без осадков.

Воскресенье, 8 января: до -27°, облачно, без осадков, в ночь на понедельник – -33°, небольшой снег.