В Уфе из-за снегопада коммунальные службы перешли в усиленный режим работы

Утром мэрия Уфы объявила о том, что «коммунальные службы города Уфы работают по третьему усиленному режиму».

Временно ограничен въезд грузового транспорта на территорию города и на дорогах:

– Уфа – Аэропорт;

– Уфа – Шакша – КПМ;

– Бирский тракт;

– Уфа – Жилино;

– Уфа – Затон – КПМ.

По текущему прогнозу, в ближайшие дни температура будет снижаться, интенсивность осадков уменьшится, но снегопады все равно обещают каждый день, кроме четверга, пятого января.