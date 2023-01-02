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В Уфе из-за снегопада коммунальные службы перешли в усиленный режим работы

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Сегодня, второго января, территория республики оказалась в циркуляции активного циклона, во всех районах ожидаются снегопады и метели при сильном ветре.

Утром мэрия Уфы объявила о том, что «коммунальные службы города Уфы работают по третьему усиленному режиму».

Временно ограничен въезд грузового транспорта на территорию города и на дорогах:

– Уфа – Аэропорт;

– Уфа – Шакша – КПМ;

– Бирский тракт;

– Уфа – Жилино;

– Уфа – Затон – КПМ.

По текущему прогнозу, в ближайшие дни температура будет снижаться, интенсивность осадков уменьшится, но снегопады все равно обещают каждый день, кроме четверга, пятого января.

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