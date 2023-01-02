В Уфе из-за снегопада коммунальные службы перешли в усиленный режим работы

Сегодня, второго января, территория республики оказалась в циркуляции активного циклона, во всех районах ожидаются снегопады и метели при сильном ветре.
Утром мэрия Уфы объявила о том, что «коммунальные службы города Уфы работают по третьему усиленному режиму».
Временно ограничен въезд грузового транспорта на территорию города и на дорогах:
– Уфа – Аэропорт;
– Уфа – Шакша – КПМ;
– Бирский тракт;
– Уфа – Жилино;
– Уфа – Затон – КПМ.
По текущему прогнозу, в ближайшие дни температура будет снижаться, интенсивность осадков уменьшится, но снегопады все равно обещают каждый день, кроме четверга, пятого января.
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