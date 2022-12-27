Мэр Уфы раскритиковал чиновников за простой арендованной снегоуборочной техники

«Количество осадков увеличилось. Мэрия со своей стороны все дает, соль и реагенты в необходимом объеме на складах имеются.

Технику закупили, деньги для того, чтобы дополнительно арендовать технику, до районов довели, договора заключены, снегоплавильный пункт строим, количество площадок увеличили.

Но тем не менее меня возмущает тот факт, что у нас нет должного контроля со стороны руководителей учреждений, ответственных за уборку, за тем, как работает эта арендованная техника.

Понятно, что арендодателю выгодно просто поставить технику, но это ненормально. Вы должны за каждый рубль спрашивать с подрядчиков. Это в первую очередь к главам районов относится и к заместителям глав, которые курируют эту работу.

То, как сегодня организован контроль, меня не устраивает. Арендованная техника должна работать ежеминутно. Если я, проезжая мимо, увижу, что техника стоит и водитель курит – за это буду спрашивать. Ваша задача – организовать работу, поскольку за каждую минуту простоя мы платим. Простоя техники быть не должно», – сказал Ратмир Мавлиев.