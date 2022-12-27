Автомобили «Золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова продали на аукционе за 5,3 млн рублей

Первоначально Росимущество выставило на аукцион эти автомобили по цене 3,1 млн рублей и 2,2 млн рублей соответственно, но цены снизили из-за недостаточного интереса со стороны покупателей до 1,27 и 0,92 млн рублей соответственно.

Заявки на аукцион принимались до 19 декабря, в торгах приняли участие более 250 человек. Автомобиль Toyota Land Cruiser ушел с молотка за 3,05 млн рублей, Skoda Kodiaq Style – за 2,3 млн рублей.

Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у Шайбакова обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.

По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.

Сам обвиняемый сразу подался в бега и был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года перед судом предстали супруга, теща и другие его родственники, они не смогли подтвердить законность источников доходов.

Суд конфисковал у бывшего полицейского наличные, жилые и нежилые помещения, автомобили. 15 августа полиция задержала Шайбакова.