Башкортостан вошел в топ-15 регионов с самой доступной ипотекой

В рейтинге учитывались данные за сентябрь 2022 года. Средний срок ипотеки превысил 25 лет всего в двух регионах: в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Башкортостан в топе занял 14 строчку: при средней зарплате 48,61 тыс. рублей и средней ставке 7,4% средний месячный платеж по ипотеке составляет 21,52 тыс. рублей, соотношение – 2,26.

В среднем по России заработная плата в 2,2 раза превышала платеж по ипотечным кредитам, выданным в сентябре текущего года.

Тяжелее всего гасить ипотеку в Нижегородской и Московской областях (соотношение – по 1,69): если в Московской области это объясняется высоким средним чеком из-за дорогого жилья, то в Нижегородской области главной причиной является низкая средняя зарплата – 43 тыс. рублей. По той же причине в пятерку аутсайдеров попали Ставропольский край, Тверская и Калининградская области.

Самая доступная ипотека – в:

– Сахалинской области (3,12);

– республике Коми (2,83);

– республике Саха (2,78);

– Архангельской области (2,62);

– Тюменской области без ХМАО и ЯНАО (2,53).