Радий Хабиров поручил разобраться с нехваткой пригородных автобусов в Уфе

«Раньше я думал, что это явление фрагментарное, но вчера на моей странице был большой поток жалоб, в предыдущие дни тоже.

Очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения к поселкам-спутникам Уфы. Просто завал. Прошу за праздники изучить этот вопрос и 17 или 24 января доложить мне. Дальше буду по реальной ситуации оценивать вашу работу.

Я не реагирую на какие-то фрагментарные эпизоды жалоб, для этого у нас есть Елена Прочаковская, не реагирую на спровоцированные информационные атаки, которые идут сейчас в том числе и из-за рубежа. Но я жестко реагирую, когда вижу, что людей точно это волнует. Значит, мы недорабатываем, так что жду деятельных предложений по этому вопросу.

По Уфе-то более-менее ездят, мы автобусы докупаем, но все равно жалобы идут. Значит, надо понять, что происходит», – сказал Радий Хабиров.