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В Уфе 2 месяца будут перекрывать улицу Рихарда Зорге

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Из-за ремонтных работ одна из крайне загруженных улиц Уфы будет частично перекрываться до середины февраля.

ufavodokanal.ru

ГУП «Уфаводоканал» сообщает о том, что до 17 февраля 2023 года поэтапно будут ограничивать движение транспорта на улице Рихарда Зорге:

– от дома №19 до дома №19/5;

– от дома №19/5 до дома №17/2;

– от дома №17/2 до дома №17/4.

В это время на улице будут проводиться работы по ремонту участка напорного коллектора. В пиковые часы на этой улице возможны большие пробки.

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