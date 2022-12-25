В Уфе 2 месяца будут перекрывать улицу Рихарда Зорге

ГУП «Уфаводоканал» сообщает о том, что до 17 февраля 2023 года поэтапно будут ограничивать движение транспорта на улице Рихарда Зорге:

– от дома №19 до дома №19/5;

– от дома №19/5 до дома №17/2;

– от дома №17/2 до дома №17/4.

В это время на улице будут проводиться работы по ремонту участка напорного коллектора. В пиковые часы на этой улице возможны большие пробки.