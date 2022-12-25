Как выглядит уфимская резиденция Деда Мороза изнутри

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал в гостях у Деда Мороза и выложил фото из его уфимских апартаментов.
Резиденция Деда Мороза с сегодняшнего дня, 25 декабря, принимает гостей на набережной реки белой.
Она будет открыта до 14 января 2023 года с 12.00 до 21.00 ежедневно, а в новогоднюю ночь – до 2.00.
Каждый день в резиденции Деда Мороза устраивают интерактивную программу, праздничную торговлю и фотозоны. В вольере припаркован настоящий северный олень, а рядом располагается самый большой каток города.
Также сегодня, как мы писали ранее, в «Арт-Квадрате» открылся самый необычный ледовый городок в Уфе: в нем персонажи русских сказок выполнены в стиле видеоигры Minecraft.
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