Как выглядит уфимская резиденция Деда Мороза изнутри

Каждый день в резиденции Деда Мороза устраивают интерактивную программу, праздничную торговлю и фотозоны. В вольере припаркован настоящий северный олень, а рядом располагается самый большой каток города.

Также сегодня, как мы писали ранее, в «Арт-Квадрате» открылся самый необычный ледовый городок в Уфе: в нем персонажи русских сказок выполнены в стиле видеоигры Minecraft.

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