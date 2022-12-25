18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как выглядит уфимская резиденция Деда Мороза изнутри

Поделиться:

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал в гостях у Деда Мороза и выложил фото из его уфимских апартаментов.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Резиденция Деда Мороза с сегодняшнего дня, 25 декабря, принимает гостей на набережной реки белой.

Она будет открыта до 14 января 2023 года с 12.00 до 21.00 ежедневно, а в новогоднюю ночь – до 2.00.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Каждый день в резиденции Деда Мороза устраивают интерактивную программу, праздничную торговлю и фотозоны. В вольере припаркован настоящий северный олень, а рядом располагается самый большой каток города.

Также сегодня, как мы писали ранее, в «Арт-Квадрате» открылся самый необычный ледовый городок в Уфе: в нем персонажи русских сказок выполнены в стиле видеоигры Minecraft.

0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: