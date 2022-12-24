В Уфе откроется ледовый городок в стиле Minecraft

Персонажи русских сказок в стиле видеоигры Minecraft: такова задумка авторов, вероятно, самого необычного уфимского ледового городка в этом году. Он расположится в историческом центре города.
playhive.com
Открытие ледового городка в стиле Minecraft состоится завтра, 25 декабря, в 15.00 в «Арт-Квадрате» (Чернышевского, 88 вход со стороны Коммунистической или через арку со стороны Мустая Карима).
На открытии будут:
– новогодние песни от Айгуль Завьяловой;
– ведущий Дамир Лукманов и веселые конкурсы и подарки
– забавные клоуны от театра De bufo;
– Дед Мороз и Снегурочка;
– новогодняя дискотека с DJ PAN.
Большинство ледовых городков в Уфе в этом году оформлены в сказочной тематике, центральный городок на площади Ленина посвящен теме научно-технического прогресса.
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