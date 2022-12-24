В Уфе откроется ледовый городок в стиле Minecraft

Открытие ледового городка в стиле Minecraft состоится завтра, 25 декабря, в 15.00 в «Арт-Квадрате» (​Чернышевского, 88 вход со стороны Коммунистической или через арку со стороны Мустая Карима).

На открытии будут:

– новогодние песни от Айгуль Завьяловой;

– ведущий Дамир Лукманов и веселые конкурсы и подарки

– забавные клоуны от театра De bufo;

– Дед Мороз и Снегурочка;

– новогодняя дискотека с DJ PAN.

Большинство ледовых городков в Уфе в этом году оформлены в сказочной тематике, центральный городок на площади Ленина посвящен теме научно-технического прогресса.

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