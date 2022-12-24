В Башкортостане изменится размер прожиточного минимума

С первого января 2023 года прожиточный минимум в республике составит:

– в среднем – 12 650 рублей;

– для трудоспособного населения – 13 789 рублей;

– для пенсионеров – 11 990 рублей;

– для детей – 12 271 рубль.

В среднем величина прожиточного минимума по сравнению с 2022 годом вырастет на 540 рублей. Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий, они будут действовать до 31 декабря 2023 года.