В Башкортостане изменится размер прожиточного минимума

На портале правовой информации опубликовано постановление за подписью премьер-министра правительства республики Андрея Назарова об установлении величины прожиточного минимума на 2023 год.
С первого января 2023 года прожиточный минимум в республике составит:
– в среднем – 12 650 рублей;
– для трудоспособного населения – 13 789 рублей;
– для пенсионеров – 11 990 рублей;
– для детей – 12 271 рубль.
В среднем величина прожиточного минимума по сравнению с 2022 годом вырастет на 540 рублей. Эти цифры необходимы в том числе для расчета выплаты пособий, они будут действовать до 31 декабря 2023 года.
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