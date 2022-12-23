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Как будут работать больницы и поликлиники Башкортостана с 31 декабря по 8 января?

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Минздрав республики опубликовал график работы медицинских организаций в новогоднюю ночь и последующие выходные.

31 декабря – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

1 января – обслуживание вызовов на дому (в том числе неотложных) до 16.00.

2-7 января включительно – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

8 января – обслуживание вызовов на дому (в том числе неотложных) до 16.00.

Привиться от Covid-19 можно будет 31 декабря и 2-7 января включительно с 8.00 до 17.00. Тогда будет проводиться выписка лекарств.

Диспансеризацию можно будет пройти 2-6 января.

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