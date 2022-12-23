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Достройка мечети «Ар-Рахим» в Уфе обойдется в 4 млрд рублей, ремонт шакшинского моста – в 2 млрд рублей

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Глава Башкортостана Радий Хабиров объяснил, почему многострадальная мечеть «Ар-Рахим» до сих пор находится в недостроенном состоянии.

Фото: Андрей Раздорских

По словам главы республики, для завершения строительства мечети понадобится от двух до четырех миллиардов рублей, причем это должны быть внебюджетные средства.

В ближайшие три года мечеть достраивать не будут, так как основной приоритет в республике – поддержка военнослужащих и их семей, а также стабилизация экономики.

Мечеть «Ар-Рахим» начали строить еще в 2007 году, по планам она должна была стать одной из крупнейших в России и Европе. В 2020 году пошла речь о том, что проект завершат к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие Уфы, но в 2022 году Ратмир Мавлиев сообщил, что сейчас денег на этот проект у города нет.

Кроме того, в правительстве Башкортостана оценили ремонт Шакшинского моста 1984 года постройки в Уфе в два млрд рублей, 1,7 млрд из которых поступят из федерального бюджета.

440-метровый мост признан непригодным к эксплуатации, требуется замена всех балок с одной стороны, опорных частей и других элементов. Как ожидается, работы стартуют в начале 2023 года.

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