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Как ранняя зима повлияла на инфляцию в Башкортостане?

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Банк России сообщает о снижении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам ноября 2022 года и объясняет его причины.

В сфере услуг инфляция в ноябре составила 11,2% против 11,8% в предыдущем месяце. Главный экономист отделения Банка России по республике Алмаз Габдуллин объясняет это эффектом смещения сезонности.

«В связи с более ранним приходом зимы пик спроса на шиномонтаж в регионе пришелся на октябрь, а не ноябрь, как в прошлом году. В результате годовой темп прироста цен на эту услугу снизился. Также на замедление инфляции повлияло ослабление спроса на некоторые услуги – например, на ремонт жилья и санаторно-оздоровительный отдых», – рассказал Габдуллин.

В целом годовая инфляция в Башкортостане в ноябре снизилась до 11,7% против 13,1% в октябре, Центробанк фиксирует снижение этого показателя седьмой месяц подряд.

Основные причины те же, что и в несколько предыдущих месяцев: рост предложения отдельных категорий товаров и ослабление потребительской активности граждан.

Инфляция в Приволжском федеральном округе и в среднем по стране в ноябре тоже замедлилась, но сложилась выше, чем в Башкортостане, составив 12%. По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция в целом по стране снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к целевым 4%.

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