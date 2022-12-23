Радий Хабиров рассказал о том, как решаются транспортные проблемы Уфы

«Что касается Уфы – сейчас есть две базовые проблемы. Первая, как мне кажется, решаема управленческими силами – культура работы водителей и регулярность. Это просто надо еще оттачивать.

Вторая проблема в том, что Уфа – это один из наиболее быстрорастущих по населению городов. Появляются новые кварталы и мы откровенно не поспеваем за тем, чтобы обеспечить микрорайоны автобусным сообщением. Разумеется, это вызывает у людей недовольство, мы это хорошо чувствуем и понимаем.

Надо работать с "Башавтотрансом" и частными перевозчиками, потому что я за то, чтобы они, безусловно, были, но работали так, чтобы не было нареканий. До сих пор ряд частных перевозчиков не принимает карту "Алга" и люди нам жалуются на это.

Также надо работать над закупкой автобусов. В первом квартале 2023 года еще придет партия больших автобусов. Наша задача – поставить на востребованные маршруты большие автобусы.

Кроме того, сейчас мы решаем вопрос по совершенствованию работы трамваев и смены состава электротранспорта», – сказал Радий Хабиров.