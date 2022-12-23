Премьер-министр Башкортостана попытался записаться к врачу и не смог

Запись Андрей Назаров попросил уже на завтрашний день. Оператор после некоторой паузы сообщила ему о том, что в программе сбой, и попросила перезвонить через 15-20 минут.

Результатом Назаров остался разочарован и объяснил министрам, что задача каждого оператора – завершить запись к врачу и самостоятельно, вне зависимости от того, есть ли какие-либо сбои, сообщить об этом обратившемуся.

«Нет, я не болен, наоборот, вполне здоров, просто решил проверить во время совещания с кабмином, как работает наш контакт-центр, и есть ли возможность записаться к врачу – ведь исполнение любого поручения лучше всего проверить на себе.

Любой оператор должен доводить ситуацию до логического завершения – сделать запись к врачу и оповестить человека об этом. Поручил Минздраву провести работу, скорректировать этот момент. Мы не боимся и не стесняемся своих недоработок, главное – их увидеть и оперативно исправить!» – написал премьер-министр.