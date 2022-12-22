В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,8%), морковь (6%), лук (5,7%), черный чай (5,3%), макароны (5%), свекла (3,8%), капуста (3,6%), овощные детские консервы (3,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (2,5%), яблоки (2,4%) и картофель (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели печенье (2,8%), сахар (2,7%), мороженая рыба (2,4%) и рис (1,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.