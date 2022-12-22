Уфимцев возмутила платная горка в парке «Кашкадан»

«Добрый вечер! Я по поводу Кашкадана, горка там платная, три спуска – 150 рублей. Бесплатных горок нет. А у них есть разрешение на платные услуги?» – написал кто-то из жителей.

В комментариях к посту родителей возмутила стоимость катания и вообще сам факт отсутствия бесплатной горки в парке.

«Кафе "Берег" на набережной – 150 рублей полчаса горка, а тут три раза за 150 обнаглели вообще».

«Хах, шутки про платный воздух в будущем становятся не такими смешными».

«Народ, я правильно понимаю, платно ребенку с горки прокатиться?»

«Платная. Мы ходили».

«Я тоже в шоке от того, что платная».

«Вообще странно, обычно горка на Кашкадане всегда муниципальная и бесплатная, может, там своя какая-то появилась?»

«Бесплатная возле елки строится вроде».

«Платная уже есть, а бесплатная будет летом».