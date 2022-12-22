Уфимцев возмутила платная горка в парке «Кашкадан»

В одном из уфимских пабликов жители усомнились в законности обустройства платной горки на территории городского парка.
«Добрый вечер! Я по поводу Кашкадана, горка там платная, три спуска – 150 рублей. Бесплатных горок нет. А у них есть разрешение на платные услуги?» – написал кто-то из жителей.
В комментариях к посту родителей возмутила стоимость катания и вообще сам факт отсутствия бесплатной горки в парке.
«Кафе "Берег" на набережной – 150 рублей полчаса горка, а тут три раза за 150 обнаглели вообще».
«Хах, шутки про платный воздух в будущем становятся не такими смешными».
«Народ, я правильно понимаю, платно ребенку с горки прокатиться?»
«Платная. Мы ходили».
«Я тоже в шоке от того, что платная».
«Вообще странно, обычно горка на Кашкадане всегда муниципальная и бесплатная, может, там своя какая-то появилась?»
«Бесплатная возле елки строится вроде».
«Платная уже есть, а бесплатная будет летом».
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