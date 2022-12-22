В Башкортостане вернули масочный режим

Органам исполнительной власти поручено организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРИ, увеличить частоту дезинфекции и проветривания помещений.

В учреждениях здравоохранения и социальной защиты снова введен масочный режим, ограничен допуск посетителей к пациентам больниц, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми больными.

В школах и детсадах руководство самостоятельно принимает решение о введении карантина, если отсутствует 20% и более детей в классе.