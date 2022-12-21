Новогодние гуляния: как пройдет фестиваль Terra Zima в Уфе

Мэрия Уфы опубликовала программу традиционного новогоднего фестиваля Terra Zima. С 31 декабря по третье января состоятся парады, конкурсы, забеги и различные мероприятия в нескольких локациях города.
vk.com/terrazima
31 декабря
с 22.00 до 3.00 – концерт возле Гостиного двора: яркие выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные игры на свежем воздухе.
1 января
12.00 – «Забег обещаний» на территории Гостиного двора, дистанция – 2023 метра.
15.00 – костюмированный парад и конкурс карнавального костюма. Парад стартует от Гостиного двора, пройдет по улицам Ленина и Коммунистической и завершится на площади Гостиного двора со стороны Коммунистической.
Также будет организована праздничная дискотека и театрализованное интерактивное представление.
2 января
12.00 – «Зимний сабантуй» около Гостиного двора. Гостей мероприятия ждет конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и концерт звезд эстрады.
3 января
11.00 – лыжно-лучный биатлон на спуске к Белой от конгресс-холла «Торатау».
12.00 – там же пройдет парад конно-санных экипажей.
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