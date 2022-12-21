Новогодние гуляния: как пройдет фестиваль Terra Zima в Уфе

31 декабря

с 22.00 до 3.00 – концерт возле Гостиного двора: яркие выступления артистов, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также интерактивные игры на свежем воздухе.

1 января

12.00 – «Забег обещаний» на территории Гостиного двора, дистанция – 2023 метра.

15.00 – костюмированный парад и конкурс карнавального костюма. Парад стартует от Гостиного двора, пройдет по улицам Ленина и Коммунистической и завершится на площади Гостиного двора со стороны Коммунистической.

Также будет организована праздничная дискотека и театрализованное интерактивное представление.

2 января

12.00 – «Зимний сабантуй» около Гостиного двора. Гостей мероприятия ждет конкурс самоваров, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и концерт звезд эстрады.

3 января

11.00 – лыжно-лучный биатлон на спуске к Белой от конгресс-холла «Торатау».

12.00 – там же пройдет парад конно-санных экипажей.