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Стало известно, насколько в Башкортостане за год подорожали популярные новогодние салаты

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В преддверии нового года республиканское отделение Федеральной службы статистики сравнило стоимость популярных салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» с прошлогодней.

Сравнивались цены по состоянию на ноябрь 2021 и ноябрь 2022 годов.

По оценкам специалистов, стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по республике на 7,1% для «Оливье» и на 7,0% для «Сельди под шубой».

Сильнее всего в этот период подорожали сельдь (+23,4%), маринованные огурцы и зеленый горошек (+19,7%) и майонез (+14,9%).

При этом значительно снизились цены на картофель (-33%), свеклу (-31,9%) и морковь (-24,4%).

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