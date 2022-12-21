Стало известно, насколько в Башкортостане за год подорожали популярные новогодние салаты

Сравнивались цены по состоянию на ноябрь 2021 и ноябрь 2022 годов.

По оценкам специалистов, стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по республике на 7,1% для «Оливье» и на 7,0% для «Сельди под шубой».

Сильнее всего в этот период подорожали сельдь (+23,4%), маринованные огурцы и зеленый горошек (+19,7%) и майонез (+14,9%).

При этом значительно снизились цены на картофель (-33%), свеклу (-31,9%) и морковь (-24,4%).