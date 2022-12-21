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Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

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Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило статистику ГИБДД по ДТП, произошедшим в период с января по ноябрь 2022 года включительно, и составило антирейтинг регионов.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (7112), следом идут Краснодарский край (5229) и Нижегородская область (3984).

Башкортостан (3221) в антирейтинге занимает шестую строчку, следом идут Челябинская область (3130) и Татарстан (3023).

При этом во всех регионах антирейтинга, кроме Красноярского края, замыкающего топ-10, количество аварий в этот период уменьшилось по сравнению с прошлым годом, в Башкортостане – на 8,3%.

Меньше всего ДТП по понятным причинам в Чукотском АО (16), Ненецком АО (22) и федеральной территории Сириус (74).

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