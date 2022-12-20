Парламент Башкортостана принял бюджет на 2023 год

Согласно тексту документа, прогнозируемый общий доход бюджета республики в следующем году составит 267,3 млрд рублей, расходы – 285,1 млрд рублей.

Внутренний долг республики к первому января 2024 года не должен превысить 59 млрд рублей.

Дефицит, как и ожидалось, составит 17,8 млрд рублей. Как ранее сообщил заместитель спикера парламента Рустам Ишмухаметов, небольшой дефицит всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых. По его словам, источники покрытия дефицита на следующий год предусмотрены.

«Прогноз в целом положительный, и через год ожидаем получить фактическое исполнение бюджета не ниже нынешних планов по расходам. Это значит, что все социальные обязательства перед жителями республики будут выполнены, плюс что-то удастся сделать сверх изначального плана для развития региона», – написал Ишмухаметов.