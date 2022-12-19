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В Башкортостане в новогодние выходные может прекратиться работа общественного транспорта

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19 декабря на совещании в правительстве Радий Хабиров высказался о тяжелых погодных условиях, которые в обозримом будущем ожидают республику и о том, как это повлияет на работу городских служб.

«Хотел обратить особое внимание глав всех муниципалитетов, особенно, разумеется, Уфы: погодные условия непростые. И снегопады, и гололед, и ледяные дожди.

Но работайте в том режиме, в котором должны работать. Я буду очень строго с вас это требовать.

Также я прошу внимательными быть в новогодние дни. Ваша задача простая: несмотря на погоду, обеспечить транспортную доступность. Но если вы поймете, что это невозможно или опасно – останавливайте транспорт вообще.

Такой опыт у нас есть. В республике непростые погодные условия», – сказал Радий Хабиров.

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