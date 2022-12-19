Уфа вошла в топ-5 городов с самыми высокими тратами на Новый год

Каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно рассчитывает стоимость праздника и отдыха в первую декаду января (46% против 31%). Женщины озабочены предновогодним финансовым планированием больше мужчин (35% против 30%).

В этом году средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы составит 17 500 рублей на одного человека без учета подарков – сумма значительно меньше, чем год назад (18 500), но и каникулы будут на день короче.

Больше всего в этот период планируют потратить в Москве (22 100 рублей), следом идут Санкт-Петербург (19 300 рублей), Красноярск (18 200 рублей) и Самара (18 000 рублей), замыкают топ-5 Уфа и Екатеринбург (по 17 200 рублей).

Среди больших городов самые скромные новогодние расходы планируют в Волгограде (13 500 рублей), Нижнем Новгороде (14 300 рублей) и Перми (15 000 рублей).