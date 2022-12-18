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Уфу ожидают «температурные качели» от 0° до -25°

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Вторая половина декабря в этом году для уфимцев начнется с погодного хаоса: температура в ближайшее время будет колебаться от аномально теплой к зимнему морозу, а ясная солнечная погода – сменяться дождем и метелями. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе солнца будет мало, осадки обещают каждый день, кроме вторника и четверга.

Понедельник, 19 декабря: до 0°, облачно, временами мокрый снег и дождь, в ночь на вторник – -17°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 20 декабря: до -14°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – -22°, небольшой снег.

Среда, 21 декабря: до -14°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -25°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 22 декабря: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -8°, без осадков.

Пятница, 23 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -5°, небольшой снег.

Как сообщает Башгидромет, такие «температурные качели» ожидаются по всей республике:

«Башкортостан оказался под влиянием активного циклона, смещающегося со Средиземного моря. В начале следующей недели по республике сохранятся неблагоприятные погодные условия. Понижение температуры воздуха и постепенное ослабление осадков в республике ожидается с 20 декабря со смещением этого циклона за Урал».

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