В Уфе жители 147 домов останутся без воды

20 декабря

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Ишимская – 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 34, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 50а.

Белоозерская – 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Паромная – 2.

Кроме того, из-за утечки до 20 декабря ряд домов в Кировском районе будет на пониженном давлении – это означает, что в квартирах на верхних этажах возможно отсутствие холодной воды в часы максимального потребления.

Гафури – 11, 13, 13/1, 15, 15а, 17.

Карла Маркса – 2, 3, 3б, 3/4, 4, 5а, 5/1, 5/2, 5/7, 6, 7, 8а, 9/1, 9/2, 40/1.

Заки Валиди – 32, 32/2, 33, 34, 35, 43а, 45, 45/1.

Гоголя – 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 26, 28.

Аксакова – 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16, 24, 43, 53.

Пушкина – 59, 61, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94.

Театральная – 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2.

Посадская – 12.

Свердлова – 60/1, 72, 72/1.

Мустая Карима – 45, 47, 53, 55.

Революционная – 12, 14.