Парламент Башкортостана просит расширить полномочия для борьбы с магазинами, которые торгуют алкоголем на разлив

Речь идет о так называемых «наливайках» – это фактически розничные магазины, маскирующиеся под бары, что позволяет им обходить ограничения, продавая алкоголь после 23.00 и в те дни, когда это запрещено.

«Наливайки» зачастую располагаются в жилых домах или поблизости и на них поступает множество жалоб, так как они притягивают асоциальные личности со всего района.

«Несколько лет назад наш парламент принял закон, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания предприятий общепита для торговли алкоголем в розлив в 25 квадратных метров. Это позволило частично снять проблему, но окончательно "наливайки" не исчезли.

К сожалению, вводить другие дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания нам не позволяет федеральное законодательство.

Накануне мы с коллегами по ПФО обсуждали этот вопрос на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО, состоявшемся в Йошкар-Оле. В итоге приняли решение обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести необходимые изменения в федеральное законодательство, чтобы регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения продажи алкоголя для общепита. Тогда вопрос "наливаек" легко можно будет решить на местах региональными законами. И этот социальный изъян канет в прошлое.

Признаюсь, не без радости голосовал за это решение. Очень надеюсь, что это начало конца "наливаек". Все-таки сразу 14 регионов обращаются. Целый федеральный округ. Уверен, и другие округа поддержали бы нас», – написал Ишмухаметов.