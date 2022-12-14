Сколько придется копить на квартиру в Башкортостане, если откладывать всю зарплату?

Оказалось, что легче всего накопить на собственное жилье людям в Магаданской и Чукотской областях – это займет менее четырех лет.

Жителям суровых «северных» регионов – это Мурманская область, республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО и Архангельская область – тоже не придется копить больше пяти лет.

Дольше всего придется ждать придется жителям Севастополя – целых 16 лет. Такая же участь ждет и жителей других приморских регионов.

Хотя зарплата у москвичей одна из самых высоких по стране (113 895 рублей в месяц), цены на недвижимость там такие, что копить все равно придется 12,4 года (средняя стоимость квартиры – 17 009 447 рублей).

Башкортостан в этом плане можно назвать относительно благополучным регионом: при средней стоимости квартиры 3 958 389 рублей и средней зарплате в 48 392 рубля откладывать придется «всего» 6,8 лет.

В среднем россиянин, получая 61 879 рублей в месяц, накопит на квартиру стоимостью 4 732 579 рублей за 6,4 года. За последние три года доступность жилья значительно упала (с пяти лет), так как зарплата населения растет в два раза медленнее, чем цены на квартиры.