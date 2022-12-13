Башкортостан вошел в топ-25 «благополучных» регионов России

В рейтинге учитывалось соотношение средней заработной платы и минимальной стоимости жизни (фиксированный набор товаров, а также минимально необходимых услуг).

Первые места заняли:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 127 193 рубля и 23 727,5 рубля;

2. Ненецкий автономный округ – 105 314 рублей и 24 121,1 рубля;

3. Сахалинская область – 102 797 рублей и 24 259,9 рубля;

4. Чукотский автономный округ – 131 051 рубль и 32 379,9 рубля;

5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 88 220 рублей и 22 277,9 рубля.

Москва (109 060 рублей и 27 934,2 рубля) и Санкт-Петербург (77 359 рублей и 21 987,3 рубля) заняли шестую и восьмую строчки соответственно.

Башкортостан (48 605 рублей и 18 212,3 рубля) в рейтинге замыкает топ-25, отставая от Челябинской области (47 355 рублей и 17 665,3 рубля – 24 место) и Татарстана (50 315 рублей и 17 452,8 рубля – 18 место).

При этом в прошлом квартале Башкортостан не вошел даже в топ-30, заняв 31 строчку.