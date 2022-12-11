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В Уфе потеплеет до -5°

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Вторая неделя декабря в этом году порадует уфимцев благоприятной погодой. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе осадков будет мало, солнце заглянет к нам во вторник, среду и пятницу.

Понедельник, 12 декабря: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -13°, без осадков.

Вторник, 13 декабря: до -7°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – -17°, без осадков.

Среда, 14 декабря: до -6°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – -12°, без осадков.

Четверг, 15 декабря: до -7°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -14°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 16 декабря: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -8°, без осадков.

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