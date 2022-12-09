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В Башкортостане огурцы подорожали на 18% за неделю

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 28 ноября по пятое декабря 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (18,1%), морковь (4,4%) и лук (3,8%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вареную колбасу (2,7%), рис и детские фруктовые консервы (по 2,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели гречка (3,3%), капуста (3%), помидоры (2,9%), шоколадные конфеты (2,8%) и вермишель (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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