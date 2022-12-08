Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Ведущий специалист службы информационной безопасности в «Транснефть – Метрология» (метрологическое обеспечение производства). Предлагаемая зарплата – 105 тыс. рублей в месяц.

2. Начальник строительного участка в ООО «Строительная компания Мир». Предлагаемая зарплата – от 85 тыс. рублей в месяц.

3. Геодезист в НИИ «Транснефть». Предлагаемая зарплата – 74-110 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер-проектировщик ПГС в РАИР (разработка проектной документации). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

5. Механик в строительную компанию «Гранис». Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают до 130 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор категории Е), в Казани – от 80 тыс. рублей в месяц (врач-нейрохирург), в Москве – 350 тыс. рублей в месяц (менеджер по работе со строительными объектами).