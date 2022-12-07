18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе загорелась «Усадьба Судаковых»

Поделиться:

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщает о пожаре в центре Уфы.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Седьмого декабря в 21.29 в МЧС поступило сообщение о том, что горит дом по улице Аксакова.

Существовала угроза распространения огня на соседние здания, в в 22.05 пожар был локализован на площади 70 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировано еще через 30 минут. Пострадавших нет, распространения не допущено.

В МЧС не уточнили адрес здания, но судя по фото, это «Усадьба Судаковых» – два здания №84 и №84/2 по улице Аксакова.

С 2019 года оба здания являются памятниками истории и культуры регионального значения, особую ценность представляют фасады и кирпичные ворота.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: