В Башкортостане из-за роста заболеваемости ОРВИ меняется график работы поликлиник

Взрослые поликлиники и поликлинические отделения в составе городских и районных больниц:

Пн-Пт – 8.00-21.00;

Сб – 8.00-17.00;

Вс – 8.00-16.00.

Прием вызовов врача, в том числе неотложной службы:

Пн-Пт – 8.00-20.00;

Сб – 8.00-16.00;

Вс – 8.00-15.00.

Вакцинация против Covid-19 в поликлинике:

Пн-Пт – 8.00-20.00;

Сб – 8.00-17.00;

Вс – 10.00-15.00.

Детские городские поликлиники и поликлинические отделения:

Пн-Пт – 8.00-21.00;

Сб – 8.00-17.00;

Вс – 8.00-16.00.

Прием вызовов неотложки:

Пн-Пт – 8.00-20.00;

Сб – 8.00-16.00;

Вс – 8.00-15.00.

Поликлинические отделения в составе республиканских медицинских организаций:

Пн-Пт – 8.00-18.00;

Сб – 8.00-16.00.

Женские консультации в составе городских поликлиник, городских и районных больниц, республиканских медицинских организаций:

Пн-Пт – 8.00-20.00;

Сб – 8.00-17.00.

Стоматологические поликлиники и отделения в составе городских и районных больниц:

Пн-Пт – 8.00-20.00;

Сб – 8.00-16.00.

Кабинеты неотложной помощи – круглосуточно.