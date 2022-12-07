В Башкортостане из-за роста заболеваемости ОРВИ меняется график работы поликлиник

Пресс-служба регионального Минздрава сообщает о вынужденных изменениях в графике работы медицинских организаций с сегодняшнего дня, седьмого декабря.
Взрослые поликлиники и поликлинические отделения в составе городских и районных больниц:
Пн-Пт – 8.00-21.00;
Сб – 8.00-17.00;
Вс – 8.00-16.00.
Прием вызовов врача, в том числе неотложной службы:
Пн-Пт – 8.00-20.00;
Сб – 8.00-16.00;
Вс – 8.00-15.00.
Вакцинация против Covid-19 в поликлинике:
Пн-Пт – 8.00-20.00;
Сб – 8.00-17.00;
Вс – 10.00-15.00.
Детские городские поликлиники и поликлинические отделения:
Пн-Пт – 8.00-21.00;
Сб – 8.00-17.00;
Вс – 8.00-16.00.
Прием вызовов неотложки:
Пн-Пт – 8.00-20.00;
Сб – 8.00-16.00;
Вс – 8.00-15.00.
Поликлинические отделения в составе республиканских медицинских организаций:
Пн-Пт – 8.00-18.00;
Сб – 8.00-16.00.
Женские консультации в составе городских поликлиник, городских и районных больниц, республиканских медицинских организаций:
Пн-Пт – 8.00-20.00;
Сб – 8.00-17.00.
Стоматологические поликлиники и отделения в составе городских и районных больниц:
Пн-Пт – 8.00-20.00;
Сб – 8.00-16.00.
Кабинеты неотложной помощи – круглосуточно.
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