Мэрия Уфы за 6 млн рублей отдаст под застройку квартал в Черниковке

Как мы писали ранее, в ближайшие семь лет этот квартал площадью 6,78 гектара будет застроен жилыми высотками до 25 этажей.

В постановлении указано, что инвестор должен будет вложить в проект застройки не менее трех млрд рублей. Право заключить контракт с мэрией обойдется ему в 5,9 млн рублей и придется внести всю сумму в качестве задатка.

Кроме того, для гарантии обеспечения жилищных прав расселяемых из аварийного жилья граждан у инвестора должно быть не менее 1735 квадратных метров жилья в резерве и 144,7 млн рублей на счетах.

Сейчас в этом квартале расположено восемь домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.