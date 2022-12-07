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Мэрия Уфы за 6 млн рублей отдаст под застройку квартал в Черниковке

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На сайте мэрии опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об организации торгов за право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе.

Как мы писали ранее, в ближайшие семь лет этот квартал площадью 6,78 гектара будет застроен жилыми высотками до 25 этажей.

В постановлении указано, что инвестор должен будет вложить в проект застройки не менее трех млрд рублей. Право заключить контракт с мэрией обойдется ему в 5,9 млн рублей и придется внести всю сумму в качестве задатка.

Кроме того, для гарантии обеспечения жилищных прав расселяемых из аварийного жилья граждан у инвестора должно быть не менее 1735 квадратных метров жилья в резерве и 144,7 млн рублей на счетах.

Сейчас в этом квартале расположено восемь домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

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