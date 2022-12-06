В Уфе началась установка новогодней иллюминации

Шестого декабря на совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов рассказал о том, как ведутся работы по праздничному оформлению улиц и ледовых новогодних городков в Уфе.

Всего в этом году планируют открыть две столичные новогодние елки и 16 районных городков.

Пиксельные ели уже смонтированы на площадях имени Салавата Юлаева и Ленина, сейчас на площади завозится лед для строительства горок, лабиринтов скульптур и так далее, устанавливаются световые конструкции.

Также в процессе работы по монтажу и подключению праздничной иллюминации. Общая протяженность гирлянд в городе составляет 18 км, они включают более 48 тыс. ламп. Световые перетяжки уже установлены на Бульваре Ибрагимова, улицах Ленина и Сочинской.