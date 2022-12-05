«50 миллионов дали – половину разворовали». Радий Хабиров обвинил подчиненных в коррупции

«Я слышал прежде всего об Уфе и Чишминском районе. Даже маленькие вещи наше контрольное управление проверяет. Мне дали картину того, что мы сделали: выделили на садовые товарищества в этом году впервые 50 миллионов рублей.

На мой взгляд, нет ничего проще, чем сделать отсыпку дорог на 50 миллионов, никто не просил даже асфальт класть и так далее. Контрольное управление выехало, подсчитало: где-то на шесть сантиметров, где-то – на десятки, сотни и тысячи кубов меньше отсыпали. Даже с этих 50 миллионов, значит, куда-то деньги ушли», – посетовал Радий Хабиров.

Начальник Контрольного управления Александр Линкевич заявил, что проводятся проверки и встречи с подрядчиками и заказчиками. Радий Хабиров поручил ему все нарушения документировать за личной подписью и передавать дела в прокуратуру:

«Если есть уголовное преступление – пусть их сажают. Мы в феврале или марте встречаемся с садоводами, и что я им скажу? 50 миллионов дали и половину, или я не знаю сколько, разворовали».