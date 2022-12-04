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Мороз и солнце: погода в Уфе 5-9 декабря

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Синоптики обещают, что последний месяц этого года будет чуть холоднее нормы, но и снега будет меньше, чем обычно. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет относительно солнечной и бесснежной.

Понедельник, 5 декабря: до -11°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на вторник – -22°, без осадков.

Вторник, 6 декабрядо -17°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -26°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 7 декабря: до -19°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – -25°, без осадков.

Четверг, 8 декабря: до -15°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -21°, без осадков.

Пятница, 9 декабря: до -15°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – -21°, без осадков.

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