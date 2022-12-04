В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с пятого по 11 декабря 2022 года.
5 декабря
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Машиностроителей – 12а, 14, 14/1.
6 декабря
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Харьковская – 114, 116, 118, 120, 120/1, 121, 129.
Кировский, Ленинский районы, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Аксакова – 46, 48.
Коммунистическая – 25, 27, 29, 31, 38, 40, 40/1 40а, 40б.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Красина – 62, 64, 95, 97.
7 декабря
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 24.00:
Производственная – 2, 2/2, 4, 5/1, 5/1 к1, 8, 10/1, 11.
Гвардейская – 37/1, 41/1.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Пушкина – 67, 69, 77, 77/2, 79.
Гоголя – 25.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Гафури – 13, 13/1.
Пушкина – 1, 1в, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11 ,12, 11/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31 кв.1, 31 кв.2, 32, 33, 40, 42, 42/1, 42/2, 42а.
Степана Разина – 27, 31, 35, 39, 41, 41/1, 30, 30 к.1.
Горная – 1, 2, 2а, 4, 5, 5 кв.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 кв.1, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27.
Урицкого – 2, 4, 4а, 4б, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12а, 12б.
Декабристов – 6, 7, 8, 9, 10.
Окраинная – 1, 1а, 2а, 3, 3/2, 4, 5, 5а, 7а, 8а, 9, 9а, 10, 15.
Паровозная – 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7.
Малая Ахтырская – 6, 6/1, 10 кв.1, 10 кв.2, 12 кв.1, 12 кв.2, 14, 16, 16а, 20, 24б, 25а, 26, 29, 30, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 35, 40б, 41, 41б, 43, 43а, 44, 46, 47а, 48, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 51б, 52, 54, 56, 56а, 57, 58, 60, 61, 62, 65а.
7-8 декабря
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 7 декабря до 4.30 8 декабря:
Проспект Октября – 122, 122/2, 124, 124а, 126, 126/1, 128, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132.
Российская – 90а.
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