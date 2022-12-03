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Мэр Уфы: школа в Затоне строится с отставанием от графика

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, третьего декабря, рассказал о посещении нескольких строек в микрорайоне Затон.

vk.com/ratmir.mavliev

«Сегодня работали в Затоне. Микрорайон активно развивается. Оценили ход строительства школы "Затон-Восточный" на 1225 мест. Строится она в рамках концессионного соглашения.

Темп хороший, есть небольшое отставание от графика, усиливаемся. В настоящее время на стадии завершения кладочные работы первого этажа, также завершены кладочные работы по всем этажам блока "Д", ведутся работы по устройству наружных сетей. Продолжаем. Планируемый срок ввода объекта – 2023 год.

Но ФРЖС РБ завершил строительство двух новых домов на улице Гази Загитова. Городу будут переданы 165 квартир для расселения из аварийного жилфонда и предоставления жилья нуждающимся категориям граждан. Скоро вручим ключи», – написал Ратмир Мавлиев.

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