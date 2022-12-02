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На дорогах Башкортостана пройдут массовые проверки водителей

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Сегодня, второго декабря, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

До конца выходных будет увеличено количество экипажей Госавтоинспекции на дорогах республики.

По словам Севастьянова, это связано с тем, что на федеральных и региональных дорогах отмечается увеличение количества аварий. В городах и районах Башкортостана экипажи ДПС будут сопровождаться другими службами полиции.

Также массовые проверки пройдут в Уфе второго декабря вечером на улице Сипайловская.

За последние сутки в республике сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1500 нарушений ПДД, задержано 20 нетрезвых водителей, двое сели в состоянии опьянения повторно. В шести дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, одна женщина доставлена в реанимацию.

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